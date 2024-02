Il Volo si scioglie? Antonella Clerici (che li ha scoperti): «Sono tre ragazzi molto diversi», ecco cosa ha detto

Protagonisti a Sanremo con il loro "Capolavoro", i festeggiamenti per i 15 anni di carriera e quella unione inossidabile che hanno tenuto a ribadire in tutte le interviste non sono bastati a Il Volo per allontanare le voci di un possibile scioglimento del trio. I rumor su una rottura si fanno sempre più insistenti, e Gianluca, Piero e Ignazio appaiono più impacciati che mai nelle apparizioni tv. Cosa sta succedendo? A prendere la parola sul caso è stata la loro "mamma" d'arte, Antonella Clerici, che li ha portati al successo con il suo "Ti lascio una canzone" nel 2009.

Antonella Clerici

Nessuna conferma o smentita delle voci di rottura da parte dei diretti interessati, ma sull'eventuale scioglimento ha detto la sua Antonella Clerici in un'intervista al settimanale Chi nel numero in uscita mercoledì. «Secondo me sbaglierebbero a separarsi, la loro forza è quella di stare insieme.

Sono tre ragazzi molto diversi e, avendoli conosciuti, dico che sono divertenti e intelligenti».

La carriera da solisti

Tra le voci, anche quella di una carriera da solisti. In particolare, le indiscrezioni parlano di Piero Barone che sta prendendo lezioni private da un vocal coach e di Gianluca Ginoble pronto a volare a Hollywood per seguire la fidanzata Eleonora Venturini Storaro. Sull'eventualità, Antonella Clerici ha commentato: «Potrebbero fare contemporaneamente cose insieme e progetti solisti, ma senza mai dividere il trio».