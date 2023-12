Ida Platano oggi a Verissimo, la relazione con Alessandro Vicinanza e gli ultimi rumors: chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Dopo aver annunciato la rottura con Alessandro Vicinanza, Ida Platano è diventata la nuova tronista di Uomini e Donne. Ospite a Verissimo, forse proprio oggi con Silvia Toffanin Ida Platano renderà conto degli ultimi rumors rivelando qualcosa di più sulla sua situazione sentimentale.

Vediamo allora chi è Ida Platano, tra notorierà e vita privata.

L'annuncio

«La casa è il luogo dove risiede l'amore, dove vengono creati i ricordi.

E io di ricordi qui ne ho tanti... Ho riso, pianto e mi sono innamorata scrivendo capitoli della mia vita che, malgrado non hanno incontrato il lieto fine, rimarranno per me ricordi indelebili. Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un capitolo nuovo della mia vita, partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato», scrive Ida Platano in una breve lettera al pubblico di Uomini e Donne , prima che le luci dello studio si accendessero tutte e mostrassero lei, seduta sul trono e un bellissimo sorriso, quello di chi ha la voglia di iniziare un nuovo percorso.

«Forse già mi conoscete, ma per chi non lo sapesse, sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo la gran parte del tempo qui. Amo il mio lavoro, mi piace stravolgere il look delle clienti e il mio!» sono le prime parole dell'ex dama.

La storia d'amore con Alessandro Vicinanza

«Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi. Lui ha deciso di chiudere. Oggi mi voglio rimettere di nuvo in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno: chi mi vuole, mi sta accanto, ma chi non mi vuole, io chiudo tutto. Sono una romantica, come in amore e in amicizia, dò tutta me stessa. Mi piace viaggiare e mangiare, ma non andare in palestra! Sono una donna decisa, dinamica e impulsiva, gelosa. Sono sempre stata schietta e diretta, ma questo può dare fastidio a tante persone, ma io sono fatta così!». Ida Platano ha rivelato così di essere stata lasciata da Alessandro Vicinanza. Ancora ignoti i motivi, ma lo sguardo freddo e distaccato dell'ex dama è tutto un programma.

Il rapporto con il figlio Samuele

«Vivo con mio figlio Samuele. Lui è entrato nella mia vita come un urgaano. Mi sono ritrovata da sola a crescerlo. La prima volta che mi ha chiamato "mamma" non ci volevo credere - dice in lacrime Ida- Crescere un figlio da sola... non è stato facile. ho pensato spesso che gli sarebbe mancata una figura nella sua vita, io gli posso dare tutto quello che ho e tutto l'amore che ho per lui, ma a lui mancherà sempre qualcosa. Ci vogliamo bene e nessuno ci separerà mai».

La frecciatina agli ex

«In amore sono istintiva, mi sono sempre buttata a capofitto, seguendo i miei sentimenti, però fino ad adesso non mi è andata tanto bene!», ha detto Ida Platano, lancianod una frecciatina ai suoi due ex fidanzati, Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri , conosciuti entrambi nel parterre di Uomini e Donne, il trono Over. «Mi sto rimettendo in gioco e questa volta vorrei fosse la volta buona! Mi piace l'uomo alto e mediterraneo, ma l'estetica non è tutto. Voglio un uomo determinato, deciso, che mi tenga testa e che abbia voglia di progettualità e, la sera, vorrei tanto che mi sussurrasse “Non ti preoccupare Ida, ci sono io con te”. Forse lo devono ancora inventare!». Poi, la promessa: «Farò di tutto per ottenere quello che voglio. Oggi voglio un amore che sia per sempre!»

Ultime notizie: il misterioso lutto

Mentre il suo ex Alessandro ha ricominciato ad uscire con Roberta di Padua (i due sono stati paparazzati insieme proprio durante la festa dell'8 dicembre), Ida Platano non sta vivendo un momento altrettanto sereno. Nelle ultime ore ida ha infatti postato una storia criptica sui social: il nome Amalia, accompagnato da un cuore in frantumi. Un messaggio che ha subito lasciato intendere che fosse successo qualcosa di grave. Qualche ora dopo Ida ha chiarito che si tratta diuna fan speciale che è venuta a mancare e con la quale aveva un rapporto particolare.