I Soliti Ignoti, Donatella Rettore sbaglia a giocare. Amadeus s'infuria: «Fammi finire di parlare». Gelo in studio

Puntata divertente ieri a I Soliti Ignoti, il programma di Amadeus. Ospite, una spumeggiante Donatella Rettore che sbaglia a giocare e il conduttore la riprende. Su Rai 1 ieri l'ospite detective è stata la poliedrica cantante che si è barcamenata tra le indagini.

Donatella Rettore indovina quattro ignoti su otto, arrivando alla finale con un montepremi di 20mila euro. L'energia dell'ospite ha travolto i fan dando vita anche a una gag con Amadeus. L'artista del Kobra, infatti, chiede continuamente al conduttore «quanto costa» ogni sua mossa. Per poi confermare velocemente le sue scelte. Ma la fretta l'ha spesso fatta scegliere male. In uno dei casi, Amadeus stava spiegando a Donatella il lavoro di chi realizza marmo finto. Lei, istintiva, conferma subito. Ma dall'indizio era evidente che l'ignoto tagliasse bugiardini. A quel punto, il conduttore riprende in maniera bonaria la cantante: «Ma non mi fai neanche finire di parlare. Ormai hai confermato e non puoi più cambiare idea».

La scelta - Arriva il momento del parente misterioso, Mario, fratello di uno degli ignoti. In questo caso, l'impulsiva ospite ci riflette di più, pronta a devolvere il premio in beneficenza. Ma Rettore sceglie l'ignoto 5, mentre la risposta corretta era il concorrente 8. In ogni caso, la verve della cantante ha fatto divertire i fan su Twitter che commentano ironici: «Amadeus distrutto dalla serata». Risate social.