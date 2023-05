Helmut Berger, è morto l'attore ed ex modello austriaco: lavorò con Luchino Visconti, aveva 78 anni

Addio ad Helmut Berger: l'attore ed ex modello austriaco è morto, aveva 78 anni. Lo riportano i tabloid austriaci e tedeschi. Berger lavorò anche con Vittorio De Sica in “Il giardino dei Finzi Contini”, nel 1975 fu il protagonista maschile di Salon Kitty di Tinto Brass.

Helmut Berger, the Austrian actor best known for his work with Luchino Visconti, has died. He was 78.@derspiegel — https://t.co/nAoftEgula pic.twitter.com/cbJBFRsktZ