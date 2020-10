Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: «Entrano 5 nuovi concorrenti, fra cui una giornalista del Tg5»

Alfonso Signorini annuncia l'ingresso di cinque nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. In collegamento con il telegiornale di Canale 5, il conduttore ha aggiunto: «Entrerà anche una nota giornalista del Tg5». Da studio la conduttrice Cesara Buonamici scherza: «Non sono io!». Resta da capire se i nuovi concorrenti faranno il loro ingresso stasera o nelle prossime puntate.

Chi sono i nuovi concorrenti del Gf Vip?

Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni sui nomi dei possibili nuovi inquilini della casa più spiata d'Italia. Stefano Bettarini, ex di Dayane Mello, potrebbe tornare al Gf Vip dopo la partecipazione del 2016. Molto gettonato anche il nome di Cristiano Malgioglio, così come quelli di Ignazio Moser e Andrea Damante, tutti ex concorrenti del reality di Canale 5. Ancora top secret, invece, il nome della «famosa giornalista».

