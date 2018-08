Grande Fratello Vip 2018, nel cast anche Giulia e Silvia Provvedi

di Ida Di Grazia

Continuano a rincorrersi le voci sul cast del prossimoL'unica figura certa per ora è solo la conduttrice, mentre sui concorrenti per ora ci sono solo rumors. L'ultimo è stato diffuso dal settimanale CHI che ha fatto il nome diL'ex die la sorella, entrerebbero in due, ma come per le scorse edizioni, valgono per uno. Le Donatella dopo tutto sono gemelle con un legame davvero molto forte. Dopo aver partecipato a "Dance Dance dance", il programma di ballo su Sky in cui si sono classificate al secondo posto, le gemmelle tornano "in chiaro".Come sempre nessuna conferma, nè smentita, al momento. Per Silvia, dopo la recente rotttura con Corona potrebbe essere un nuovo inizio.