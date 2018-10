di Ida Di Grazia





ECCO COSA E' SUCCESSO NELLA SECONDA PUNTATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono i nominati della seconda puntata del. Ingresso ufficiale dicome nuova concorrente. Eliminata la subrettina01.20 Per decidere in quale casa andrà a vivere, Lory De Santo dovrà scegliere una piramide, se trova il bollino nero dovrà andare in Caverna. La sorte è dalla sua parte, vince "la casa bella".0.11 Valerio, Elia, Ivan e Jane sono i quattro concorrenti in nomination. Televoto Aperto.01.16 Si torna alle nomination. Francesco Monte vota Ivan. Eleonora Giorgi fa il nome di Martina. L'ultimo a fare la nomination è Walter Nudo che vota le Donatella. Ivan e jane sono dunque i concorrenti più votati00.49 Lisa Fusco, la prima eliminata del Grande Fratello Vip, entra in studio. Lisa Fusco accusa "le bimbe di Giulia De Lellis" per essere uscita.00.48 Una volta chiarita la frase, Ivan Cattaneo vota Jane Alexander.00.44 Ivan Cattaneo prima di dare la sua nomination vuole chiarire la frase detta in settimana. Cattaneo chiede scusa: «Dalla clip mi rendo conto di essermi espresso male». Signorini lo tranquillizza «Si capisce che non era quello che volevi dire e se avessimo pensato che dicevi sul serio questa sera non saresti qui».00.16 per i Casalinghi le nomination avvengono in confessionale. Iniziano le Donatella nominano Stefano. Jane Alexander sceglie Francesco Monte. Stefano nomina Ivan. Martina vota Jane. Mainardi si commuove pensando alla sua famiglia, poi fa la sua nomination «nomino Iva, con il pasr dei giorni si è un po' spento».00.03 Giulia Salemi nomina Elia, Valerio Merola sceglie Benedetta «non si è mai fatta coinvolgere, e non ha mai chiesto nulla di me». La Marchesa a sorpresa nomina Valerio: «si sente più in 5 stelle lusso che nella casa del GF». Elia vota Silvestrin. Basile nomina la Marchesa. Benedetta vota Elia. Maurizio e Silvestrin votano Merola. Merola ed Elia sono i due concorrenti più votati.23.58 E' tempo di nomination. Per i cavernicoli le nomination saranno palesi.23.50 Ilary comunica che chi in questa settimana ha vissuto in Casa, ora dovrà trasferirsi in Caverna e viceversa.23.37 La Del Santo entra i concorrenti la accolgono festosamente. «Siete tutti capertina, è imbarazzante» scherza la Del Santo «Spero di non portare tristezza, ho lottato tanto nella mia mente per venire qua. Siete il gruppo più bello che abbia mai visto». I concorrenti esprimono le loro opinioni tra favorevoli e contrari. Il dialogo è pacato e costruttivo.23.33 Lory Del Santo prima di entrare ascolta l'opinione degli altri concorrenti. «Non impedirò a nessuno di ridere - spiega Lory Del Santo - ma sono disposta a parlare con tutti loro e tirar fuori il mio lato divertente e simpatico che da sempre mi accompagna». La Del Santo varca ufficialmente la porta rossa.23.20 Dopo Monte e Salemi si parla dell'incomprensione tra Maurizio Battista ed Elia Fongaro, a causa di una barzelletta.23.11 Al Grande Fratello sbocciano le prime simpatie... come quella tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Tra i due c'è stata anche la prima discussione.23.00 Per alleggerire il clima parte una clip su Eleonora Giorgi e sulla sua settimana passata in Caverna. Collegamento con la Gialappas.22.51 Si torna alle nomination. Ad abbandonare la casa è Lisa Fusco. Giulia Salemi è disperatissima.22.15 Lory Del Santo fa il suo ingresso in studio. Lory è stata contatta dal GF nel mese di giugno, viene mandato in onda un rvm del suo provino.«Ero molto felice quando mi hanno contattata, perchè mi è sempre piaciuto questo programma. Questa mia felicità non è durata molto».22.15 Ilary parla della bufera mediatca che ha coinvolto SIlvestrin, accusato di omofobia. Signorini difende Silvestrin: «Se mettiamo sotto processo tutto la casa resta vuota».22.11 si torna ai nominati. Francesco Monte è salvo, restano Silvestrin e Lisa Fusco. Ilary mostra le percentuali senza dire a chi sono state assegnate: 33% e 21%22.04 si parlerà anche del Caso Silvestrin22.01 Elia, Donatella, si salvano.21.59 Il gruppo composto da Walter, Jane, Andrea, Stefano e Martina si salva. Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Enrico Silvestrin e Francesco Monte sono a rischio21.53 La Blasi chiude il televoto. Scopriremo subito chi è il primo dei 10 nominati a dover abbandonare la casa. I vip vengono divisi in due gruppi da 5, solo uno si salverà. C'è un problema tecnico, non funziona l'audio.21.50 E' l'ora di commentare la divisione vissuta questa settimana dai VIP tra chi è rimasto nella casa e chi ha vissuto in caverna. Una divisione che ha creato una reale frattura in particolare tra la Marchesa e Eleonora Giorgi che spiazza tutti dicendo:«Io non sono una signora!».21.42 i dieci nominati sono invitati da Ilary Blasi a fare il nome del concorrente che vorrebbero vedere fuori, 7 su 10 fanno il nome di Elia Fongaro.21.40 Sono in dieci i concorrenti in nomination:Jane Alexander, Le Donatella, Elia Fongaro, Lisa Fusco, Martina Hamdy, Andrea Mainardi, Francesco Monte, Walter Nudo, Stefano Sala e Enrico Silvestrin21.37 L'ingresso di Lory Del Santo ha lasciato perplessi gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Anche Signorini commenta «Questa scelta ha diviso l'opinione pubblica. Ne discuteremo in studio con Lory.È una rivoluzione che proveremo ad affrontare nel modo più giusto».21.35 Si parte. Ilary Blasi fa il suo ingresso con un lungo abito animalier e lancia un video con il riassunto della settimana.