di Ida Di Grazia

Mancano due settimane all'inizio della terza edizione dele ilcon in nomi deiè ormai quasi tutto al completo. A guidare il reality di canale a partire dal, ci sarà la capitanainsieme ade sui social spuntano le prime foto dei protagonisti velate dal logo del GFVip. A svelare i nomi ci ha pensato SPY in edicola da venerdì 7 settembre.Secondo il settimanale faranno parte del cast: Walter Nudo, Ivan Cattaneo, il protagonista del “canna-gate” Francesco Monte alla “soubrettina” Lisa Fusco fino alle Donatella, Eleonora Giorgi e al campione olimpico Fabio Basile. Ma ci sono anche insospettabili come Enrico Silvestrin e Jane Alexander, il comico romano Maurizio Battista, l'ex “velino” di “Striscia” Elia Fongaro, lo chef lanciato da “La prova del cuoco” Andrea Mainardi, il volto Rai Benedetta Mazza, l'ex di Dayane Mello Stefano Sala, Martina Hamdy, volto delle previsioni meteo del Tg5 e Giulia Salemi, modella ed ex concorrente di “Pechino Express”. All'appello? Mancano solo i nomi di due donne.