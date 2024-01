Grande Fratello, puntata 8 gennaio: Beatrice rientra. Provvedimenti sospesi? Sorpresa in arrivo per Massimiliano Varrese

Questa sera Beatrice Luzzi rientrerà nel loft di Cinecittà dopo la scomparsa del padre. Sarà proprio lei a spiegare i motivi della scelta di rientrare nella casa del Grande Fratello. Durante la diretta di questa sera, lunedì 8 gennaio, secondo le ultime indiscrezioni, i provvedimenti tanto attesi potrebbero essere rimandati.

Anticipazioni

Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, e che non sono confermate, i provvedimenti nei confronti dei concorrenti del Grande fratello Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Letizia Petris e Giuseppe Garibaldi, potrebbero essere rimandati.

Monia e Massimiliano sono sempre più vicini, il loro rapporto è sempre più stretto.

Nel corso della puntata di lunedì 8 gennaio, saranno entrambi protagonisti di una sorpresa: per lei la mamma e per lui il papà. Televoto sospeso dopo l'uscita di Beatrice Luzzi che rientrerà in giorno questa sera.