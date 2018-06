Patrizia Bonetti: «Filippo Contri? Finge di essere mio amico e non so perché»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“E’ un falso! Lui ha scaricato la colpa su di me quando sa benissimo che i fotografi erano lì per Barbara d’Urso, che era seduta dietro di noi. Fa finta di essere mio amico per non so quale motivo. Ma mi ha deluso”. Qualche tempo fa l’ex gieffinaè stata fotografata durante una cena assieme al collega di reality, che durante la sua reclusione nella casa di Cinecittà ha conosciuto e si è fidanzato con Lucia Orlando.Dopo la pubblicazione delle foto Filippo ha fatto sapere che era stata Patrizia a chiamare i paparazzi per avere visibilità e questo ha mandato su tutte le furie la diretta interessata: “Non c’era niente di male – ha fatto sapere a “Nuovo” – Due amici non si possono accarezzare? Era una cena tranquilla. (…)E’ lui che non è mai stato considerato da nessuno ed è in cerca di notorietà, non io. E’ un commento da ragazzo poco intelligente soprattutto perché mi conosce: se volessi una paparazzata, non andrei a cercarla con Filippo, che non è nessuno”