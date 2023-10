Grande Fratello, pagelle: Beatrice, dealer 8, Massimiliano, zia acida 2, Anita, merita una pesca dell'Esselunga 5, Jane, ma non dovevamo non vederci più? 6

Nona puntata del Grande Fratello, niente non ce la si fà. Il reality non ingrana la marcia giusta, anzi a dir la verità sembra stia ancora proprio in folle. Alfonso Signorini, al di là delle regole imposte dai vertici, le sta tentando tutte. Sermoni infiniti, intrighi che sono meno intriganti di una cena a tavola con la famiglia del Mulino Bianco, storie a tre che non sono neanche incroci di sguardi. Insomma il Gf continua a non funzionare e Signorini a scivolare. Vediamo dunque cosa è successo nella puntata appena andata in onda lunedì 9 ottobre, ecco le nostre pagelle.

Massimiliano Varrese zia inacidita 2

Nè guru, nè guida spirituale e neanche macho. Massimiliano Varrese è peggio di quello che pensavamo. Prova di continuo a mettere in cattiva luce Beatrice ma alla fine l'ombra cade sempre su di lui. Non ce la può fare proprio a non stare in mezzo a ogni cosa e sembra la Zia acida che tutti abbiamo avuto in famiglia. Voto? 2

Beatrice, dealer 8

Beatrice è la “dealer” di questa edizione del Grande Fratello neanche fossimo a un Casinò.

Ogni sua espressione diventa una Gif e ogni sua mossa destabilizza il gioco degli altri inquilini. Il tutti contro la Luzzi non ha funzionato e non funzionerà mai perché è lei che tiene in piedi il reality.

in questo #grandefratello Beatrice fa cose, gli altri commentano le cose che fa Beatrice



THAT’S IT pic.twitter.com/OoedNUm9Pk — Intostata🍞 punzola cazzimma💪🏻🐺 (@capatoast1) October 9, 2023

Signorini scuote i concorrenti chiedendo di creare dinamiche e lei si avvicina a Garibaldi, Massimiliano cambia strategia e depone l'ascia di guerra e lei lo bacia sulle labbra e gli fa cadere la maschera, Jane Alexander entra per asflatarla e lei la rimette al proprio posto dicendole che non meritava il ruolo in Elisa di Rivombrosa perchè è stata addirittura doppiata.

Certo quello che ha detto sui registi non le ha fatto fare un figurone, ma poi chiede scusa. Startegia? Autenticità? Chi può dirlo, quello che è certo è che lei è una giocatrice vera. 8

Fiordaliso portinaia (senza gabbiotto) 4

Giusto la portinaia può fare, ma neanche il gabbiotto le hanno dato. Ci aspettavamo una donna rock, come lei ci aveva promesso, e invece oltre a sparlare di tutto e tutti non fa altro. A no, a volte dice che vuole andare a Sanremo. Che noia. Come le vecchiette del paese si siede sulla sua panchina assieme all'amica (che in questo caso è Ciro) e spara a zero su tutti, o quasi. 4

Grecia Colmenares, Topazio è tornata 5

Topazio è sempre Topazio. non riesce a imparare l'italiano ma neanche a uscire dal ruolo della soap opera che l'ha resa celebre (anche) in italia.

È esagerata in ogni sua manifestazione e la cosa bella è che noi non capiamo nulla di quello che dice. Ma un corso d'italiano no? 5

Vittorio, chi? 3

Ah sì: l'ingegnere, modello che suona la chitarra e canta, ecco chi è Vittorio. Ricordiamo il suo video di presentazione e poi? Il nulla cosmico. Passa da un lettino all'altro in base a come si sposta il sole, per il resto è inesistente. 3

Jane Alexander, Ancora tu? 6

Sicuramente stasera ha fatto un figurone, d'altronde è stata l'unica a essere riuscita ad azzittire per più di 2 minuti Beatrice Luzzi, e la cosa ha intrigato non poco Signorini che le chiede di diventare una nuova concorrente. Lei? ha praticamente già detto si «il tempo di fare la valigia».

Jane Alexander al tempo dell’edizione di Elisa di rivombrosa era fidanzata con il capo dei cast.



Sapete questo che vuol dire i bisogna spiegarlo? Beatrice lo sapeva ma è stata troppo una signora e ha deciso di risparmiare questa figura di 💩a Jane#GrandeFratello pic.twitter.com/o6VWdfv3xh — Madre Beatrice (@solequeen__) October 9, 2023

Eppure lo scorso anno raccontò: «Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita! L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito».

Non twitto mai su #GrandeFratello, ma visto che si parla di professionisti del mio settore, mi vengono solo due riflessioni: 1- la Luzzi ha ragione: essere doppiati per un attore è umiliante; 2- la Alexander all’epoca era moglie di un influente produttore di fiction. — sempre più orfan* (@WiGiCoCi) October 9, 2023

Quindi per capire, ha attaccato i copioni al chiodo? Jane, Ancora Tu? Ma non dovevamo non vederci più? 6

Anita, datele una pesca dell'Esselunga 5

Anita da vipera a bimba infelice. Non potendo più sputare solo veleno, cosa che però non riesce a contenere, racconta la sua storia "terribile" di figlia di genitori separati. Due case, due letti, due armadi. Lacrime, pianti e capelli spettinati (porblema superabile per chi è bionda e si fa foto da influencer ma non vuole essere giudicata per la bellezza estetica visto che ha tre lauree - che in realtà è una). E ora come si fa? Vi prego portatele una pesca dell'Esselunga che magari, con estremo rispetto per il dolore dei figli di genitori separati, capisce che quello che ha vissuto lei, lo hanno vissuto (e lo vivono), milioni e milioni di famiglie. 5

Giuseppe Garibaldi, banconota del Monopoli 3

Meno credibile di una banconota del Monopoli si avvicina a Beatrice Luzzi ma non convince nessuno. Poi Ciro e Massimiliano gli fanno calare (un po') la maschera e lui svela di essere interessato a Samira.

Grande Fratello, Cesara Buonamici gela Massimiliano Varrese: «La tua per Beatrice è un'ossessione. Non è che sei geloso di lei?»

Ora, che la nostra dealer sia la più forte è innegabile così come che se ti avvicini a lei puoi usufruire di un po' di luce riflessa, ma occhio Giuseppe Garibaldi, il pubblico non è così ingenuo. 3