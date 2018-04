Baye Dame, ira di Barbara D'Urso: «Atteggiamenti inaccettabili». Attesi provvedimenti del Grande Fratello

di Ida Di Grazia

affronta in prima persona la bufera che ha colpito ilin questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di. Tranne Alberto e Simone, tutti gli inquilini del GF hanno preso di mira la concorrente spagnola. L'apice è stato mercoledì 25 aprile con la violenta reazione da parte diper motivi futili."Ieri è stato un giorno molto particolare per me - ha detto la D'Urso - Ho seguito il daytime e a un certo punto ho visto questa cosa orrenda che è accaduta, bruttissima, quest’attacco violento di Baye contro Aida". Viene mandato un filmato in cui si riassume quanto accaduto e al rientro in studio la conduttrice ha sottolineato: "Ovviamente per quanto mi riguarda la violenza verbale qualsi fisica di Baye è inaccetabile. Ieri ho chiesto al GF di prendere provvedimenti che verrannno presto comumicati. Provvedimenti seri, perchè io non ci sto".Oggi il Grande Fratello ha reso noto un comunicato ufficiale proprio in merito, dove si annunciano provvedimenti ma senza fare nomi.