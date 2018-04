Grande Fratello arcobaleno, tre i concorrenti omosessuali. C'è anche la figlia di Bobby Solo

di Salvatore Maria Ferrarelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È un Grande Fratello rainbow questo del 2018. Tre sono i concorrenti che appartengono apertamente alla comunità Glbt.Nato a Roma da genitori senegalesi Baye Dame Dia è una Drag queen che lavora alla nota serata romana del Muccassassina. Famosa in tutto l'ambiente capitolino il suo nome d'arte è Obama the queen, è attento alla moda e ha un look singolare.Angelo Capparelli, 28enne anche lui nato in provincia di Roma,è definito il Ken italiano. Dopo un percorso chirurgico durato diversi anni è entrato nella casa del Gf perchè sognava da tempo di far parte dei concorrenti e affrontare questa convivenza.Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, ha vissuto un’adolescenza travagliata che l’ha segnata profondamente da quando è ragazzina, infatti, non ha piu rapporti con il padre. «Lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati», riferisce poco prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.