Golden Globe, Scarlett Johansson e Mark Ruffalo contro i membri del premio: «Sono razzisti e sessisti»

L'attrice Scarlett Johansson si unisce alla critica contro i Golden Globe, premi cinematografici considerati secondi solo agli Oscar in termini di prestigio, per pratiche dicriminatorie e comportamenti eticamente discutibili, come l'accettazione di regali dalle produzioni cinematografiche da parte dei rappresentanti dell'Hollywood Foreign Press Association. I membri dell'Hfpa, sono stati accusati di mancanza di pluralismo nella composizione della 'giuria' e di funzionamento piuttosto oscuro.

“The HFPA is an organization that was legitimized by the likes of Harvey Weinstein to amass momentum for Academy recognition and the industry followed suit..."

