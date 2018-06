Arrivano le scuse di Giulia De Lellis: «Anche la mia pazienza ha dei limiti, ma non è da me»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo dioggi su Instagram non è passato inosservato, primo perchè Giulia ha un rapporto molto stretto e solido con i suo fan e due perchè non l'avevamo mai vista così nervosa. Tutto è partito dalle critiche ricevute per aver rivisto il suo ex, polemiche che non sono piaciute alla ex corteggiatrice die che sempre via social ha detto sua.Anche l'ex del Grande Fratelloaveva detto la sua via Instagram: “Cara De Lellis, se vuoi che i tuoi straca**i non escano su piazza la mattina vai a lavorare”.Pochi minuti fa però Giulia ha voluto fare una precisazione: “Specifico: la rabbia nei miei igs di prima era rivolta a 10 persone circa, che da giorni mi offendono con pesantezza inutilmente.Adesso già mi è passata ma prima male male. Sapete che non è da me… Ogni tanto capita, sono umana e anche la mia pazienza ha dei limiti”. E poi ha chiuso mandando un messaggio alle sue bimbe: “Le mie bimbe e tutti coloro che mi sostengono? Beh li amo e loro lo sanno”.