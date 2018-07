Giulia De Lellis, schiaffo alle "colleghine": «Mi dispiace sapervi piene di invidia»

di Ida Di Grazia

Perè davvero un periodo intenso, sempre molto attiva sui social e sul suo nuovo canale Instagram Tv, la De Lellis sembra aver fatto pace con il suo ex. Un ritorno di fiamma che non è andato giù a molti suoi follower con cui Giulia ha avuto diversi scontri via social.Ma questa volta i follower non hanno nessuna colpa. In una delle sue Instagram Stories, l'ex Uomini e Donne lancia una frecciatina alle sue "colleghine" : “Io adoro quando tutti sono felici della propria vita, sentimentale e professionale!" - scrive Giulia - “Io se le mie colleghine vanno alla grande sono serena per loro. Mi dispiaccio per chi non c’arriva… per chi non ci riesce o non può. Mi fa male per voi sapervi piene di invidia o cattiverie. Con una parola marcia e mai una serena nei riguardi di chi non vi ha mai fatto nulla o tolto qualcosa. Vi auguro tanti giorni pieni di meraviglia ma senza invidia perché è magnifico non provare quel sentimento. Con il cuore. Giulia” . Nessun nome quindi, ma a chi si rivolgerà?