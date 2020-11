Gigi Proietti, la diretta dei funerali: l'omaggio in Campidoglio, standing ovation al Globe Theatre

È il giorno dell'addio a Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso nel giorno del suo 80esimo compleanno. I funerali si terranno nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo alle 13.

La diretta

Ore 10.37: Il feretro è arrivato al Globe Theatre passando per Villa Borghese. Presenti, oltre alla famiglia, molti colleghi e amici dell'attore, come Flavio Insinna, Enrico Brignano, Marisa Laurito. Una standing ovation di almeno 5 minuti ha accolto l'attore prima del collegamento via Skype della sindaca Virginia Raggi.

Ore 10.15: Poi il feretro, attraversando piazza Venezia e via del Tritone, è arrivato a Villa Borghese. In strada sempre più persone che si sono radunate per vederlo passare a fare un ultimo applauso al grande attore.

Ore 10.00: Il carro è arrivato in Campidoglio, ad accoglierlo la moglie Sagitta e le figlie Carlotta e Susanna. Oltre a ersonalità del mondo della politica: «Un giorno di grande dolore per la città - dice il vicesindaco De Vito che prende il posto della sindaca Virginia Raggi, positiva al Covid che si collegherà via skype - per il maestro abbiamo cercato di organizzare una cerimonia dovendo tener conto delle norme anti contagio. Ma sentiamo l’abbraccio spontaneo dei romani presenti col cuore». La sindaca, ha spiegato De Vito, «è a casa asintomatica. Lavora e sta bene, aspettiamo che ritorni».

Dopo un giro intorno alla statua di Marco Aurelio e il saluto militare, scortato dagli agenti, il carro che accompagna l'attore è poi ripartito salutato da un appaluso diretto verso la prossima tappa del suo ultimo viaggio attraverso Roma, il «suo» Globe Theatre a Villa Borghese. A seguirlo, l'auto con a bordo la moglie Sagitta Alter e le figlie Carlotta e Susanna. La cerimonia funebre si celebrerà nella Chiesa degli artisti di Piazza del Popolo.

Il programma

Un ultimo saluto per le vie della città nel giorno in cui è stato proclamato dal sindaco di Roma Virginia Raggi il lutto cittadino e la sua Roma è scesa in campo con il lutto al braccio. Il feretro, scortato dalle forze dell'ordine, partito dalla clinica Villa Margherita sulla Nomentana, dove il grande mattatore si è spento, ha raggiunto il Campidoglio per poi proseguire alla volta del Globe Theatre, il teatro shakespeariano fortemente voluto da Gigi Proietti che sarà intitolato all'attore. Il corteo funebre raggiungerà, poi, la Chiesa degli Artisti per le esequie blindate e in forma strettamente privata a causa dell'emergenza covid. Saranno solo 60 le persone che potranno sedersi nella Chiesa di Piazza del Popolo.

Per evitare assembramenti nella piazza del Valadier, ma anche in via del Corso, su piazzale Flaminio e una parte di Villa Borghese, ingressi chiusi e spazi interdetti ai cittadini e alla circolazione. Purtroppo in epoca di pandemia gli sarà negato il bagno di folla di un popolo che ha amato e seguito Gigi Proietti a teatro, in televisione, al cinema. Come era accaduto per Alberto Sordi e Fabrizio Frizzi. La cerimonia sarà trasmessa da Rai1.

