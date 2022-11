Gf Vip, Daniele ricoverato d'urgenza. Il web preoccupato: «Ha avuto un attacco di panico»

Nella casa del Gf Vip trapela a sorpresa un'informazione su Daniele Dal Moro, che sarebbe stato ricoverato d'urgenza. È stato lui stesso a farsi scappare l'informazione, durante alcuni confronti con altri "vipponi". Il giovane, infatti, è scomparso dai radar delle telecamere per una giornata intera, e al suo rientro ha spiegato di aver «passato la notte in bianco». Ma di non poter dire nulla. La sera della diretta su Canale 5, poi, in cucina è sbottato.

Gf Vip, Daniele ricoverato d'urgenza

«Ti garantisco che ieri sera mi hanno ricoverato d'urgenza con l'ambulanza, e l'unica persona che non si vuole inc***are in questo momento sono io perché dovrei solo star tranquillo» ha esclamato durante una discussione con altri concorrenti, tra cui Antonella ed Edoardo. «Ha avuto un attacco di panico, con l'ambulanza l'hanno portato in ospedale con tutte le piastre ed elettrodi attaccati a detta sua a Micol e Giaele in camera» ha scritto un altro spettatore.

Photo Credits: ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Summer” from Bensound.com