Gf Vip, Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri in nomination: chi sarà eliminato?

Siamo al termine della nona punta del Gf Vip, Miriana che era al televoto assieme a Gianmaria e Raffaella è stata la più apprezzata del pubblico quindi sarà lei a decidere chi far rimanere in nomination con il rischio venerdì di uscire dalla Casa. Il nome della Trevisan, ma non ne avevamo dubbi, è stato quello Raffaella con la motivazione che in questi ultimi giorni l'ex di Non è la Rai vede la Fico ancora più stanca e con una gran voglia di riabbracciare la figlia. Scusa che secondo Raffaella non regge e che anzi si dice pronta a lottare per rimanere. Ora però si inizia con le nuove nomination. Le opinioniste scelgono di dare l'immunità a Soleil e Nicola mentre i telespettatori lasciano fuori dai votabili Alex, Manila, Manuel, Katia, Aldo e Ainett. Ormai nella casa del Grande Fratello Vip stanno uscendo tutti i caratteri dei vipponi e fioccano le inimicizie.

Gf Vip, i nominati di questa settimana

Votazioni pubbliche e nascoste arriva all'1.05 il verdetto: Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri. Uno tra loro tre venerdì abbandonerà definitivamente la casa.

La puntata termina con uno scherzo a Francesca Cipriani che viene mandata da Alfonso Signorini nello stanzino dove avrebbe trovato il suo Alessandro. Lei urlante si lancia verso la stanza, ma al suo interno solo un cartonato a granezza naturale del su fidanzato, i capelli di Giucas Casella, almeno per questa puntata sono salvi.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 15 ottobre alle 21.40 su canale 5.

