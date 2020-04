Su Leggo.it le ultime novità. Gf Vip , Paola Di Benedetto vincitrice. «Tutto previsto a gennaio». Il retroscena dell'agente. A poche ore dalla vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip, è scoppiata una polemica inaspettata. A dare il là, sarebbe stata incredibilmente proprio l'agente dell'ex Madre Natura, Paola Benegas della Benegas Model e Management.

Leggi anche > Giulia De Lellis e Andrea Damante, quarantena insieme. La conferma a Verissimo



Come riporta il sito Liberoquotidiano, in una story su Instagram, l'agente avrebbe scritto: «In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola. Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele (Parpiglia, ndr)?».

Leggi anche > Gf Vip, Adriana Volpe choc: «Antonio Zequila? Ecco di cosa ha bisogno per esistere...»

Lo storico collaboratore di Alfonso Signorini risponde: «Confermo Paola, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza, quella, è cosa dimenticata». Forse la Benegas si aspettava un ringraziamento pubblico da parte di Paola Di Benedetto. Replicherà la vincitrice del Gf Vip? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 11 Aprile, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA