Gf Vip, notte di passione per Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan: «Altro che amore libero, io voglio solo a te»

Miriana Trevisan stasera sembra una principessa. Abito lungo crema in taffettà con scollo a barchetta e capelli lasciati sciolti sulle spalle. E stasera come ogni fiaba il principe è pronto a portare via la sua nobile. Non proprio, perche la trevisan non uscirà dalla casa di Cinecittà, però stasera sicuramente l'ex di Non è la Rai è pronta a riceve la sorpresa che aspetta da tempo: il suo Biagio D'Anelli torna al Gf Vip.

Una nave dell'amore piena di palloncini a forma di stelle come fosse un cielo sotto cui i due ragazzi si abbracciano e si baciano appassionatamente. Come ogni principe che si rispetti Biagio ha portato in dono una rosa rossa alla sua dama: «È la seconda rosa che ti voglio regalare. Sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande: trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Abbiamo discusso a livello costruttivo, poi 1-2 giorni. 30 giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal 10 giorno mi ha fregato…l’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero, ma sono tradizionalista e Voglio solo a te!».

La sorpresa

Miriana trattiene a stento l'emozione: «No, non me l’aspettavo», 5 minuti romantici ma poi Alfonso Signorini dallo studio interviene per dividerli. «È come quando fai mettere a un bambino per la prima volta il dito nella cioccolata e poi gliela togli», con queste parole Biagio va fuori dalla porta rossa pronto a tornare in studio. Poco dopo sarà sempre il conduttore a rivelare all'ex vippone la sorpresa anche per lui: «Dato che noi amiamo molto l’amore, Miriana non sa ancora nulla. Tu tornerai più tardi nella casa a sorpresa e potrai stare nella casa e gli altri vipponi fino a domani mattina». Chissà se la showgirl si lascerà andare o terrà il freno a mano tirato per rispetto del figlio Nicola.