Antonino Spinalbese, l’uomo più chiacchierato del momento per una presunta liaison segreta con Ilary Blasi (è lui o non è lui ad aver mandato i “messaggini compromettenti” che Totti avrebbe trovato sul cellulare dell’ormai ex moglie) è tra i vip o aspiranti tali in lizza per un posto nella Casa più spiata d’Italia, il reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip.

L’ex hair stylist 27enne, modello, diventato popolare per via della sua relazione con Belen Rodriguez, potrebbe affiancare, sempre che i gossip diventino realtà, Ginevra Lamborghini, sorella della più famosa Elettra, 29 anni e una grande passione per la musica, che recentemente è diventata anche il suo lavoro.

Gf Vip, chi sono i concorrenti della prossima edizione?

Concluso il Grande Fratello Vip 6 con il trionfo di Jessica Selassié, si è aperta “la caccia” alle celebrities per l’edizione 7, che andrà in onda da settembre. E Alfonso Signorini, dopo aver ufficializzato Sonia Bruganelli e Orietta Berti come nuove opinioniste, avrebbe svelato i primi concorrenti: Chadia Rodriguez, Pamela Prati, già partecipante nella prima edizione, e George Ciupilan. Ma si rincorrono nuove indiscrezioni, tra cui Spinalbese che nel dubbio si è già detto entusiasta all’idea di debuttare al gioco, nonostante sembri che l’ex moglie abbia a che ridire.

Pur di partecipare, l’ex hair stylist (e forse nuova fiamma di Ilary) è pronto ad accettare le condizioni che avrebbe imposto Belen. La showgirl argentina, che ha avuto con lui, a luglio 2021, una bambina, Luna Marie, dopo l’ennesima rottura con il marito storico Stefano De Martino, sembrerebbe non particolarmente contenta di sapere che il padre della piccola sarà recluso a Cinecittà, 24 ore su 24, ripreso da telecamere.

Un’ametista della nonna

Il pubblico è in trepidante attesa e Signorini lancia spoiler per alimentare la “tensione”. L’ultimo, sul quarto vip: l’immagine di un anello e la scritta “un’ametista della nonna per una vita a tutto gas”. Sono bastati pochi minuti per scatenare i social. In molti hanno ipotizzato potesse trattarsi di Andrea Iannone, che in alcune foto avrebbe indossato proprio quell’anello e a causa del riferimento alla carriera motociclistica dell’ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Ma lui ha prontamente smentito: «Leggo notizie che mi riguardano, come la mia partecipazione a un reality televisivo - ha scritto in una storia su Instagram -. Al momento i miei impegni presenti e futuri sono rivolti alle mie aziende e al mio rientro alle corse».

La clausola

“L’ametista della nonna” sarebbe invece di Ginevra Lamborghini, come dimostrano più foto con l'anello al dito. Il conduttore nel corso di queste settimane ha pubblicato altri tre spoiler: una borsetta rosa, un rossetto rosso “lasciato sul taxi” e un gioiello per la mano. Ma l’ametista porta dritta a Ginevra. L’erede della famiglia Lamborghini non è nuova all’ambiente del Grande Fratello Vip: avrebbe infatti dovuto partecipare all’edizione numero cinque del programma, in onda nel 2020, ma alcuni dissapori con Alfonso Signorini portarono quest’ultimo a cambiare idea.

Il conduttore aveva infatti raccontato che Ginevra Lamborghini aveva imposto una clausola per la sua partecipazione al reality: nessuno avrebbe dovuto parlare di sua sorella Elettra o del resto della sua famiglia, con cui non ha buoni rapporti (è stata l’unica, per esempio, ad essere assente al matrimonio della sorella con Afrojack). Queste le parole di Signorini, che all’epica aveva parlato della questione a Casa Chi: «Entri in casa perché sei Ginevra Lamborghini, mica perché sei Ginevra Rossi. Se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la storica famiglia da cui provieni, di che parliamo della tua linea di moda? Ma mica sei Donatella Versace amore. E quindi niente, stai a casa ed arrivederci».

La replica

Al che Lamborghini aveva replicato tramite la sua pagina Instagram: «Mi stupisce sentir parlare di mie presunte pretese, ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché mi è stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno col consenso da ambo le parti». A quanto pare, a distanza di due anni, entrambi avrebbero cambiato idea. Signorini è tornato sui suoi passi, chiedendo a Ginevra Lamborghini di entrare a far parte del cast del Gf Vip 7. E questa volta lei avrebbe accettato senza imporre alcuna clausola alla produzione.

Sonia Bruganelli e Orietta Berti

In studio, da opinionista, Orietta Berti che confessa di aver accettato perché incuriosita di vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo: “Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Accanto a lei Sonia Bruganelli, che lo scorso anno si è resa protagonista di accese liti con Adriana Volpe. Chissà come andrà con la Berti. Orietta mette le mani avanti: «Perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti: magari con uno che fa lo sbruffone, che si mette in mostra o che, senza volerlo, dice una cosa offensiva. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose».