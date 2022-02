Gf Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Manila Nazzaro: «Sei una bugiarda»

Durante le nomination Alfonso Signorini perde il controllo con Manila Nazzaro. Dopo i primi nomi, tra un Nero Sincero e un Rosso Sputa L'Osso è arrivato il turno dell'ex Miss Italia e il conduttore del Gf Vip ha voluto approfondire l’inamicizia tra Kabir Bedi e la vippona. Già nelle scorse puntate il dissapore era stato captato e non erano mancati gli scontri tra i due. L'ex Sandokan ha ammesso di aver ricevuto da Mila il "Bacio di Giuda". Era stato già nominato dalla showgirl che dopo essersi confrontata con kabir le ha dato un bacio per poi rinominarlo.

«Dice cose dolci e poi fa cose cattive». Kabir non si è trattenuto ma Manila ha provato a giustificandoci non riuscendoci. Alfonso Signorini ha sbottato nei confronti dell’ex Miss Italia evidenziando il suo comportamento e dopo aver ricevuto una risposta falsa da parte della donna ha sbottato dicendo: «Allora sei bugiarda! Non dovrei dirlo perchè sono un conduttore ma a me questi atteggiamenti non piacciono».