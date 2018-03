Gessica Notaro a Ballando con le Stelle: le immagini del debutto della miss sfregiata con l'acido

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i concorrenti della tredicesima edizione di, che ieri era alla prima puntata, c'è anche, la miss sfregiata in volto con l’acido dall’ex fidanzato. Altissima in classifica, ha sorpreso tutti con le sue abilità da ballerina.All’Auditorium del Foro Italico, in diretta su Rai1, la modella ha mostrato una benda ricamata sull’occhio e ballato in coppia conGessica è anche molto seguita sui social: posta ogni giorno su Instagram foto che inneggiano alla vita.Ha deciso di partecipare al programma per ritrovare il sorriso e quell'energia che i recenti avvenimenti le avevano tolto. Gessica gareggia con vip e attrici come Eleonora Giorgi e Stefania Rocca.