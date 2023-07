Gerry Scotti senza freni: «Belen e D'Urso fuori da Mediaset? Inspiegabile. Bonolis lascerà la tv? Non gli credete»

Gerry Scotti senza freni dopo l'uscita dei palinsesti televisivi. A lui Mediaset ha affidato ben quattro trasmissioni: La Ruota della Fortuna, nuove puntate di Caduta Libera, Lo show dei Record e Tu si que vales. Ma sono tanti i conduttori che sono stati esclusi dalle scelte delle aziende televisive e il conduttore ne parla con Chi magazine. Belen Rodriguez e Barbara d'Urso rimangono senza trasmissioni e Gerry non ne capisce il motivo.

Gerry Scotti senza freni sulle scelte tv

«Questi adii non me li so spiegare, così come non mi so spiegare i casi Giletti e Fazio».

I casi Belen, D'Urso e Bonolis

Poi si parla di Paolo Bonolis e dell'addio annunciato dallo stesso. «Sapete benissimo che Paolo ogni due anni dice che lascerà la tv. Non lo farà mai perché è bravo. Lui è come i sindacalisti di una volta, lo fa per rivendicazione. Non gli credo mai quando dice di voler lasciare», spiega Gerry, che, sottolinea che Bonolis ha detto una “fregnaccia”.

Critiche sulle scelte su Caduta Libera

Poi passa a parlar di sè e delle sue trasmissioni e Gerry si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Caduta Libera, non sta andando benissimo questo perido, così il Biscione ha deciso di mandare in onda repliche alternate a nuove puntate, una scelta che Scotti trova poco comprensibile. «Non sono d’accordo con questa programmazione che crea confusione, quando faremo nuove puntate, capiremo il futuro; è una macchina costosa ma efficiente, che andrebbe utilizzata. Vedremo in base ai risultati».