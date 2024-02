Geolier sui fischi a Sanremo: « Quei momenti aiutano a crescere, sono i migliori»

«Tu non ti devi preoccupare, c'è zia». Così Mara Venier ha accolto Geolier, ospite della puntata speciale di Domenica In. Dopo tutte le polemiche degli ultimi giorni, il cantante ha parlato della sua esperienza a Sanremo, considerata molto costruttiva e formativa per il suo percorso.

Geolier, fan sui social scatenati contro Angelina Mango: «Ha vinto solo per il suo cognome»

Il commento di Geolier

«Un'esperienza impegnativa.

Mi sono divertito, sono cresciuto. Quei momenti aiutano a crescere, sono i migliori, ma ora sono felice di tornare a casa, finalmente», ha detto Geolier a Domenica In, ospite di Mara Venier.

«Il supporto del pubblico non è mai abbastanza. Riceverlo è sempre magnifico. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato». Poche parole per il 22enne napoletano, che è stato accolto con un'ovazione del pubblico. «Ho portato sul palco Luchè, Guè e Gigi. Sono contento di questo. Questa è la mia vittoria», ha concluso Geolier.