Gabriel Garko, a Domenica Live nuove rivelazioni sul "coming out". Barbara D'Urso reagisce così

E' la riflessione sul "coming out" di Gabriel Garko, protagonista nell’ultima puntata del GF Vip per alcune rivelazioni, ad aprire Domenica Live con Barbara D'Urso.



Ultimo aggiornamento: 19:59

I riflettori sono puntati sull’attore e così anche quelli del salotto tv diCommentando la lettera di Gabriel Garko adnella Casa del Gf Vip, in cui l’attore ha rivelato di aver vissuto con lei una «favola falsa» e di averla sempre considerata solo come una amica, Barbara D'Urso ha detto: «Ci vogliamo molto bene, abbiamo parlato molte volte di questo e di altro. Era emozionatissimo ed è stato un bel momento».Un momento «emozionante» per Karina Cascella quello che ha visto protagonista Garko: «Quando si è aperto, si è sentita la sofferenza vissuta in tutti questi anni. Sono contenta per lui».«Pensa la sofferenza che vivono tanti ragazzi», aggiunge Barbara D'Urso, chiudendo lo spazio dedicato a Garko.