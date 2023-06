Francesco Facchinetti: «Ho speso più di 10mila euro per due trapianti di capelli andati male»

Francesco Facchinetti non ha mai nascosto di aver sofferto di perdita di capelli, soprattutto negli ultimi anni e aveva deciso di correre ai ripari nel modo più veloce possibile. Il produttore musicale aveva spiegato ai suoi fan di soffire di alopecia androgenetica, una problematica che affligge anche il padre Roby Facchinetti. Il Dj, infatti già dai primi anni di successo, quando suonava "La canzone del Capitano", mostrava segni di una stempiatura che sarebbe andata sempre di più a peggiorare. Ad oggi, Francesco Facchinetti ha ammesso di aver buttato oltre 10mila euro in due trapianti di capelli che non l'hanno migliorato, anzi.

Francesco Facchinetti e la calvizie

Francesco Facchinetti ha confessato ai suoi fan di Instagram di essere ricorso a molti stratagemmi per prevenire la totale caduta di capelli. Dopo aver effettuato due trapianti di capelli andati a male, con oltre 6mila bulbi, dal costo di 10mila euro, Francesco ha deciso di darci un taglio, senza però arrendersi alla calvizie. Con il suo medico di fiducia, ha deciso di puntare verso la patch test e regalarsi un nuovo infoltimento con il patch cutaneo. Francesco Facchinetti ride e scherza nel suo ultimo video in cui mostra il risultato della patch: «Questa è la patch Peaky Blinders, incredibile!». Ma cosa è una patch? La patch cutanea è una protesi che si applica direttamente sul cuoio capelluto e va ad infoltire la chioma. Il Dj non si vuole arrendere e questa opzione sembra che lo abbia fatto riprendere in mano la sua vita e la sua immagine.