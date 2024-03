Francesco Arca a Verissimo, chi è? Età, carriera, Uomini e Donne, moglie, figli, il rapporto con Laura Chiatti e dove vive

Francesco Arca sarà ospite oggi a Verissimo. Il talk condotto da Silvia Toffanin torna in tv anche questo weekend (23-24 marzo) pronto a ospitare tantissimi ospiti, tra loro anche l'attore toscano. Francesco Arca è un attore e modello italiano, diventato famoso al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione prima ai reality show "Volere o Volare" e "Uomini e Donne".

Francesco Arca chi è

Francesco Arca nasce a Siena il 19 novembre del 1979. A 15 anni ha perso il padre Silvano, paracadutista di Oristano, morto durante una battuta di caccia nel 1995. Dopo un inizio come calciatore semi professionista, Francesco Arca esordisce sul piccolo schermo nel 2004 nel programma Volere o volare. Nello stesso anno lo vediamo come tronista a Uomini e Donne. Nel 2006, dopo aver partecipato anche al reality "La Fattoria", decide si trasferirsi a Roma per studiare recitazione. Nel 2008 ottiene il suo primo ruolo in televisione, nella fiction Incantesimo 10. Da lì in poi l’attore si divide tra tv e cinema, ottenendo una certa notorietà.

La carriera

Nel 2012 e nel 2013 è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 "Le tre rose di Eva", interpretando Bruno Attali e gira il suo primo ruolo da protagonista interpretando un nuovo poliziotto della sesta stagione di Rex. Nel 2014 arriva forse all'apice della sua carriera: in quell'anno è infatti il protagonista del nuovo film del regista italo-turco Ferzan Özpetek, "Allacciate le cinture", in cui recita accanto a Kasia Smutniak. Per entrare nella parte, Arca riesce nell'impresa di prendere 13 kg in soli 22 giorni. Tra il 2020 e il 2023 gira ben cinque fiction ed è tra i protagonisti in due di queste: "Fosca Innocenti" su Canale 5 e "Resta con me" su Rai 1. Quest'anno ha poi affiancato Virginia Raffaele in Colpo di Luna, il suo show in prima serata.

La vita privata

Francesco Arca non ha mancato nel tempo di far parlare della propria vita sentimentale, viste le diverse relazioni che ha avuto con diversi volti dello spettacolo, prima tra tutte Laura Chiatti, ma anche Luisa Corna, Jennipher Rodriguez e Anna Safroncik. Dopo diversi tira e molla, Francesco Arca dal 2013 fa coppia fissa con Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Francesco e Irene hanno avuto anche due bambini: Maria Sole, nata il 1º settembre 2015, e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018 a Roma. La famiglia vive a Roma. Dal 2013 l'attore è legato al'ex corteggiatrice di Uomini e Donne insieme hanno due figli: Maria Sole (2015) e Brando Maria (2018). Prima di lei l'attore è stato legato a Laura Chiatti, con cui ha ancora un ottimo rapporto, e l'attrice Anna Safroncik.

Il rapporto con Laura Chiatti

Come ha lui stesso dichiarato in una recente intervista, il rapporto tra Francesco Arca e Laura Chiatti si è evoluto negli anni in una bella amicizia: «Siamo stati fidanzati per tre anni. E dopo due anni dalla fine della nostra storia il nostro rapporto si è trasformato in una profonda amicizia che spesso ci spinge a trascorrere del tempo assieme», ha raccontato l'attore. Come ha fatto sapere, non è raro che i due trascorrano molto tempo insieme con i rispettivi partner - Irene Capuano e Marco Bocci - e i figli, provocando il diffondersi di alcune indiscrezioni che vedrebbero i due ancora legati sentimentalmente. Gossip che sia la Chiatti che Arca hanno sempre prontamente smentito: "In realtà, di quei commenti né a me né a Laura è mai importato nulla. - ha dichiarato l'attore - Non bisogna giustificarsi di fronte alla fortuna di aver visto trasformarsi un rapporto sentimentale in uno contraddistinto da un bene immenso”.