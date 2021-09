Non c’è una cura, ma si possono solo trattare i sintomi grazie ai farmaci e a uno stile di vita adeguato. La cisitite interstiziale nota anche come “sindrome della cistite dolorosa”, che ha colpito Francesca Neri, provoca un dolore sopra la vescica, alla pelvi o alla parte inferiore dell’addome. Causa un bisogno quasi continuo di andare in bagno e urinare e spesso si associa all’incontinenza. Si assottiglia lo strato protettivo della vescica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati