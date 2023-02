Francesca Fagnani a Sanremo, il look Armani brilla (ma non convince tutti)

Francesca Fagnani, la "Belva", scende le scale dell'Ariston per la prima volta in un abito Armani sfavillante. Scollatura profonda, gonna a ruota semitrasparente, semplici decolletés nere. Un look sicuramente più sobrio rispetto a quelli inanellati da Chiara Ferragni ieri, come era ovvio visto il personaggio (tutto un altro spessore, cinguettano a raffica i fan su Twitter).

Sanremo, diretta seconda serata. Morandi, Al Bano e Ranieri, omaggio a Bindi. Francesca Fagnani, il look che fa discutere

Francesca Fagnani divide i social

Ma il dubbio che l'outfit non sia proprio il suo c'è e prosegue la serata insieme a noi. In molti evidenziano come la scollatura così profonda non metta in valore la bella giornalista, con tanto di svariate facili battute che è meglio non riportare. Lo stile di Francesca di solito è classico e professionale, con linee dritte e tanti tailleur color block. Probabilmente con il vestito non è totalmente a suo agio e si vede.