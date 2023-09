Francesca Fagnani: «Enrico Mentana ha dovuto corteggiarmi molto a lungo, non sempre c'è il colpo di fulmine»

Al settimanale Oggi, Francesca Fagnani, parla dell'11 settembre 2001 (lei era a New York per il dottorato in Filologia), racconta le emozioni, la reazione, la sua aspirazione di raccontare.

Parla di Belve come di «un programma riuscito». «È un altro modo di raccontare la realtà. Tirare fuori dalle persone degli aspetti inediti, che riguardano la vita, il carattere. Fare dei ritratti. Mi piace moltissimo».

Attenta ai temi sociali («Se io non avessi avuto la visibilità e la popolaritàconquistate con Belve non sarei mai andata a Sanremo a parlare diragazzini minorenni in carcere») e non ancora stanca di fare quello che oggi più la diverte.

«Finora non mi sono stancata. Mi hanno proposto programmi di intrattenimento, ma non mi interessano. Con Belve facciamo notizia. Persino quando non abbiamo l’intervista: del rifiuto di Elly Schlein ne hanno parlato tutti i quotidiani. E l’hashtag #Belve su TikTok ha circa 300 milioni di visualizzazioni».

Francesca Fagnani e l'amore per Enrico Mentana

Ma al settimanale Oggi, per la prima volta, Francesca parla anche del suo privato, dell'amore con Enrico Mentana. Domanda secca: Come vi siete innamorati? «Come si innamorano tutti». Colpa o merito di alcuni amici comuni in montagna.

Ma non è stato facile farla cadere: «Mi ha dovuto corteggiare molto a lungo». Ma quanto a lungo? Dice «almeno un anno e mezzo». Perché non era sicura, perché «non sempre c’è il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro».

Intanto «sto scrivendo un libro-inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma e nel Lazio, uscirà a marzo. E ho già firmato per scriverne un secondo, sempre più o meno sullo stesso tema».