Festival show 2018: la conduzione affidata a Bianca Guaccero /Le tappe venete

Nuova conduttrice delle 8 tappe estive del Festival show 2018: Bianca Guaccero, conduttrice tv e attrice, che nel 2008 aveva affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione di Sanremo, a 10 anni di distanza e con un bagaglio d’esperienze sempre più importante porterà tutta la sua energia nelle piazze d’Italia per presentare insieme a Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata dalle radio Birikina e Bella & Monella, i big della musica italiana! Bianca Guaccero, pugliese d’origine, alterna ruoli nel cinema con quelli televisivi e recita anche in teatro.



È molto seguita sui social, con più di 60 mila fans su Instagram. Il festival itinerante dell’estate italiana, torna questa estate per la 19° edizione che si terrà dall’8 luglio al 1° settembre nelle più belle piazze e località balneari del Nord Italia! In 8 tappe, il festival porterà sul palco gli artisti che rappresentano la colonna sonora dell’estate italiana, accompagnati dal corpo di ballo e dall’orchestra.

Bianca è la padrona di casa ideale per condurre un evento come Festival show – è convinto Paolo Baruzzo, coordinatore del tour – e lei, devo dire, ci seguiva in questi anni a distanza. Quando ci siamo incontrati l'ho subito sentita entusiasta. Per la sua popolarità, bellezza e talento la riteniamo perfettamente in target con il nostro pubblico e capace di interpretarne al meglio lo spirito. Poi ha una voce splendida che speriamo ci faccia gustare interpretando qualche brano famoso».

Come insegnano anni di esperienza, ogni data si trasformerà in un grande evento live, capace di entusiasmare il pubblico di tutte le età, unendo in una ricetta unica competenza e passione! I big della musica, infatti, saranno accompagnati anche dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (ballerino di fama internazionale che ha danzato per Holly Valance, Kylie Minogue, Robbie Williams, Nelly Furtado, Prince, Geri Halliwell e tanti altri) e dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana il cui direttore artistico è Diego Basso (quest’anno direttore musicale del programma Sanremo Young 2018 su Rai Uno e direttore della Sanremo Young Orchestra). Per il secondo anno, ci sarà anche l’elezione di Miss Amen, noto brand di gioielli, l’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo. Solo l’anno scorso sono state oltre 300 mila le persone che hanno applaudito la kermesse che ha portato sul palco numerosi artisti, tra cui: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Riki, Thegiornalisti, Benji & Fede, Francesco Gabbani, Paola Turci, Nek, Marco Masini, Alex Britti, Alexia, Stadio, Baby K, Raf, Umberto Tozzi, Levante, Raphael Gualazzi, Bianca Atzei, Elodie, Anna Tatangelo, The Kolors, Nina Zilli! Sono state oltre 32 le ore di show live e ben 100 le ore di dirette radio e streaming e, per la seconda volta, gran parte dell’evento è stato trasmesso da Real Time.



Anche quest’anno l'organizzazione della kermesse metterà in campo le capacità professionali e i valori da sempre riconosciuti e apprezzati per creare eventi unici nelle più belle piazze con i big della musica italiana che vengono trasmessi in radio tutto l’anno e che sono la colonna sonora delle nostre giornate.

Queste le prime tappe confermate:

l’8 luglio in Prato della Valle a Padova,

il 2 agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia),

il 9 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia),

il 21 agosto alla Beach Arena a Lignano Sabbiadoro (Udine)

infine il 1° settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.



Negli ultimi quattro anni la finalissima di Festival Show si è svolta all’Arena a Verona con un successo crescente. Quest'anno Festival Show ha, invece, fissato il traguardo in Piazza Unità d'Italia a Trieste, dove l'evento approda per la prima volta. In queste settimane sono in corso le selezioni dei giovani emergenti con i Festival Show Casting che si tengono non solo in Italia ma anche all’estero. Obiettivo, da sempre, di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, è offrire alle nuove proposte visibilità nelle piazze, in tv e una significativa airplay radiofonica.



Nel 2017 sono arrivati alla finale, che si è tenuta all’Arena di Verona, Chiara Ranieri da Napoli, la band Thema da Milano e il cantautore Nico da Ragusa. Nel corso degli anni, il Festival Show è stato presentato da volti noti della televisione e dello spettacolo come Serena Autieri, Laura Barriales, Luisa Corna, Giorgia Palmas, Lola Ponce, Adriana Volpe, Lorena Bianchetti e nel 2017 da Giorgia Surina.

