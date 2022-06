Sanremo 2023, Amadeus pubblica il regolamento del Festival: «Cerco 25 pezzi radiofonici»

In anticipo rispetto alle precedenti edizioni, «per avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo». È arrivato il regolamento del 73° Festival di Sanremo. Sarà il quarto firmato Amadeus nella veste di Direttore Artistico e Conduttore. Una scelta che dimostra di come Ama sia già totalmente a lavoro per un'edizione super. «L'obiettivo è avere a disposizione un tempo di preparazione più lungo per trasferire dal palco dell'Ariston nelle case dei telespettatori un racconto emozionante della musica italiana di oggi, dando voce ai nuovi talenti e agli artisti già affermati», racconta Amadeus.

APPROFONDIMENTI LE INDISCREZIONI Michele Bravi verso Amici 22? I rumors: prenderà il posto di... SANREMO 2022 Blanco dedica Sanremo 2022 alla sua fidanzata «Giulia»:... PERSONE Sanremo, Elisa canta "O forse sei tu" sul palco... L'OSPITE Francesco Gabbani a Domenica In: età, impegno per... L'INTERVISTA Maria Chiara Giannetta: «Mi chiamavano terrona. Ingiustizia... L'ANNUNCIO X-Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice: prende il posto... L'INTERVISTA Cecchetto: «Voglio trasformarmi in sindaco a km zero. Linus e...

Sanremo 2023, ecco il regolamento

«Il cast, anche in base alle proposte musicali che mi arriveranno sarà scelto, come sempre, dando peso al valore delle canzoni e alla loro potenzialità rispetto al mercato, con una particolare attenzione al loro 'appeal radiofonicò.» Sanremo 2023 andrà in onda dal 7 all'11 febbraio. Anche in questa edizione si confermano 25 campioni in gara, inclusi i 3 finalisti di Sanremo Giovani che dovranno partecipare al festival con un brano diverso rispetto a quello proposto a dicembre. La quarta serata sarà dedicata alle Cover: in questa occasione gli artisti potranno attingere da un repertorio che spazia dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1999, reinterpretando una canzone insieme a un ospite da loro individuato e approvato dalla Direzione Artistica. L'interpretazione più votata riceverà un premio speciale.

Checco Zalone, la nuova hit è "Sulla barca dell'oligarca": «Ma scelgo il palco per ricominciare»

25 big in gara

Le canzoni in gara dei 25 Campioni saranno giudicate dal pubblico a casa attraverso il Televoto (da telefonia fissa e da telefonia mobile), dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (150 rappresentanti dei media accreditati al Festival) e dalla Giuria Demoscopica (300 componenti). Nella prima e seconda serata a votare sarà la giuria della sala stampa, tv, radio e web che effettuerà la propria votazione dividendosi in tre componenti autonome: un terzo per tv e carta stampata, un terzo per quella radio e un terzo per la giuria web. Nella terza serata il voto sarà affidato per il 50% al televoto e per l'altro 50% alla giuria demoscopica.

Amadeus, il toccante messaggio dei genitori dopo Sanremo: «Non siamo degni di te»

Le votazioni

Nel corso della quarta serata la votazione sarà tripartita: il 34% affidato al televoto, il 33% alla giuria sala stampa, tv, radio, web e il 33% alla giuria demoscopica, mentre nella quinta i 25 campioni saranno giudicati dal solo televoto che andrà a sommarsi alle precedenti classifiche. Al termine della quinta serata per decretare il vincitore del 73° Festival di Sanremo tra i 3 finalisti nuova votazione da parte di televoto, giuria sala stampa, tv, radio, web e giuria demoscopica.