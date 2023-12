Ferragni, Fedez vuole licenziare il manager Fabio Maria Damato: chi è il braccio destro di Chiara (che lui non ha mai sopportato)

Nella vita di Chiara Ferragni ci sono due uomini. E, a quanto pare, non si sopportano. Uno è il marito Fedez, l'altro è Fabio Maria Damato che, oltre ad essere il general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad, è anche un suo carissimo amico.

Si vocifera che i due non si siano mai sopportati e che dopo il pandoro-gate, Fedez lo voglia licenziare. Soprattutto perché, a quanto pare, il rapper non sapeva nulla del milione di euro intascato dalla moglie.

Fedez non sapeva nulla

Secondo quanto svelato da Guia Soncini su Linkiesta, sembra proprio che il rapper non sapesse nulla del milione di euro intascato dalla moglie con le vendite del pandoro firmato Ferragni lo scorso anno, soldi che, secondo gli spot pubblicitari di Chiara e Balocco, sarebbero dovuti finire tutti all'Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato, o almeno, solo in parte. E questo la dice lunga sul clima familiare in casa Ferragnez in questi giorni pre-natalizi in cui i due influencer sono scomparsi dai social. Non solo. Sembra proprio che sia stato lui a costringere Chiara Ferragni a fare la donazione spontanea di un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino, di cui Chiara parla nel cosiddetto "video del pentimento".

L'altro uomo: Fabio Maria Damato

È il braccio destro di Chiara Ferragni, presenza fissa in tutti i suoi progetti di business da 4 anni. Damato è una figura fondamentale nella vita dell'imprenditrice, sia dal punto di vista professionale che personale, tanto che Ferragni lo definisce "il suo braccio destro e sinistro". Di lui si è parlato molto nella serie tv The Ferragnez. Ma anche dopo l'affaire Sanremo, quando Fedez fece scandalo per il bacio con Rosa Chemical e con la moglie furono giorni difficili. A stare accanto a Chiara, accmpagnandola tra eventi e sfilate milanesi c'era proprio Damato. Inseparabile compagno.

Chi è

Damato ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Poi è stato fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera. Ha scritto inoltre di moda per diverse testate, tra cui Amica e MF Fashion. Da maggio 2017 collabora con The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall'omonimo blog. Che abbia lavorato anche lui alla pubblicità del pandoro? Non si può escludere.