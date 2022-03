Fedez ringrazia Vialli, quella telefonata prima dell'intervento: «Non la dimenticherò»

Tra i tanti messaggi di solidarietà che sono arrivati a Fedez dal mondo dello spettacolo e dello sport c'è anche la chiamata di Gianluca Vialli, che ha voluto esprimere la propria vicinanza al cantante con una telefonata.

Fedez, cos'è il tumore neuroendocrino, Cinieri (Aiom): «Forma rara e spesso asintomatica, prenderla in tempo è fondamentale»

Un gesto del tutto inaspettato per il marito di Chiara Ferragni, che alla vigilia della partita Italia-Macedonia ha approfittato per mandare il proprio in bocca al lupo all'ex attaccante, a propria volta affetto da un tumore, e per ringraziarlo dell'inaspettata chiamata «che difficilmente dimenticherò».

«Grazie di cuore a Gianluca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera – ha scritto Fedez in una storia sui social –. Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell'intervento che difficilmente dimenticherò. Spero di poter dare un po' di supporto alle persone così come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore»