Fedez riceve un corno portafortuna da Pomeriggio 5: «Chi vive sperando...». Il rapper si rompe un dente durante un allenamento

Prova a riderci su Fedez, affidandosi anche alla scaramanzia in un periodo tanto complicato della sua vita, fra crisi con Chiara Ferragni e battaglia legale per Muschio Selvaggio. Il rapper ha ricevuto in regalo dall'inviato di Pomeriggio 5 un tradizionale corno portafortuna napoletano, mostrandosi per la prima volta sorridente davanti alle telecamere della trasmissione di Canale 5. Fedez ha ringraziato la conduttrice Myrta Merlino con una storia Instagram, dopo aver raccontato di essersi rotto un dente nel corso di un allenamento di boxe.

Fedez e le «sfighe» dell'ultimo periodo

«Piccolo aggiornamento sulle mie sfighe», ha ironizzato il rapper sui social, che nel corso del match pugilistico ha anche ricevuto un pugno sul naso: «Per il mal di schiena non riesco nemmeno a piegarmi ed allacciare le scarpe, è brutto invecchiare».

E ha scritto: «Organizziamo un pullmino per Lourdes raga?».

Il proverbio

Poi, in tv, il siparietto con Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5: «Ho appena messo giù il telefono con Myrta, mi ha detto che sei licenziato», dice il rapper ridendo e poi abbracciando il giornalista con il quale nei giorni scorsi aveva avuto uno screzio.

Fedez: «Mi sono anche scheggiato un dente, si». Michel Dessì: «Tutto contro di lei». Fedez: «No, no, è ironia, autoironia. Ti do una massima, vuoi una massima? Non prendere la vita troppo sul serio perché tanto non ne uscirai vivo». L'inviato incalza: «Ha visto che molti hanno detto che c'è speranza che tornino insieme, per via delle fedi, ieri, poi i giornali amplificano, scrivono… c'è questa speranza?». Fedez risponde: «Ma secondo te, te lo vengo a dire a te?». Dessì: «Non lo so, una speranza basta!». Fedez: «Chi vive sperando muore…». E lui: «Disperato?». Fedez: «Disperato sì, si dice così». L'inviato: «Questa è un'altra massima: chi di speranza vive disperato muore». Fedez: «Ah, non sapevi il detto? Chi vive sperando muore?». Dessì: «Muore?» e Fedez conclude: «Finitela voi da casa amici».