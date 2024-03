Fedez a Belve per parlare di Chiara Ferragni: il cantante ospite della Fagnani dopo il no dello scorso anno

Dopo Chiara Ferragni da Fabio Fazio, ecco Fedez da Francesca Fagnani. La battaglia tra l'influencer e il cantante continua a far parlare, spostandosi ora dalle mura domestiche - non più condivise dalla coppia - alla televisione.

Dopo il "no" dello scorso anno, la Rai ha deciso quindi di fare un passo indietro ed accogliere il 34enne milanese, cavalcando così l'onda della crisi dei Ferragnez.

L'intervista a Belve

Dopo "Che Tempo Che Fa", ecco "Belve". Continua il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Fedez, questa volta non tramite Instagram ma in televisione. All'intervista dell'influencer da Fabio Fazio seguirà infatti quella del cantante da Francesca Fagnani. L'indiscrezione, anticipata dal settimanale "Oggi", è stata confermata all'Adnkronos da ambienti Rai. Sconosciuta al momento la data esatta dell'intervista, che sarà in ogni caso dopo il 2 aprile, giorno della ripartenza del programma.

Il "no" dello scorso anno

Proprio la tv di Stato lo scorso autunno aveva bloccato l'ospitata del rapper milanese dalla Fagnani. In quell'occasione, l'Ad Roberto Sergio aveva giustificato la sua scelta sottolineando come la decisione fosse «legata ad una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue (di Fedez, ndr) presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l'ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell'azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno». Tutto superato quindi tra la Rai e Fedez, che sceglie il programma della Fagnani per raccontarsi tra sentimenti e affari, dopo la presunta crisi del suo matrimonio con Chiara Ferragni.

