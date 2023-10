Fabrizio Corona a Domenica In: «Lele Mora? L'ho abbandonato. Mi amava, voleva qualcosa che non potevo dargli. Gli ho rubato tutto». La Venier lo gela

È un'intervista a tutto tondo quella che Fabrizio Corona rilascia a Mara Venier oggi a Domenica In.

Si racconta senza filtri e parla d'amore e vita professionale.

Si parla anche di Lele Mora, il manager che ha reso celebre Fabrizio. «Ha avuto un colpo di fulmine per me. E' sempre stato un omosessuale particolare, era sposato e aveva due figli ma aveva le sue passioni. Dopo due giorni che mi ha conosciuto mi ha messo in un programma tv».

Fabrizio Corona a Domenica In: «Il carcere? Ho strumentalizzato il mio dolore per dimostrare la mia pena ingiusta. Mia madre non mi manca»

Fabrizio Corona a Domenica in

Lele dal canto suo anni fa descrisse un Corona diverso da come lo aveva conosciuto: «Se avesse seguito i miei consigli non sarebbe diventato così. Per 4-5 anni si è comportato bene, poi è scoppiato». E Corona gli dà ragione:

«Ha ragione quando lui alla fine ha avuto bisogno di una mano non gliela ho data, perchè io non torno mai nel passato. Io sono diventato anaffettivo e credo eramente pochissimo nei sentimenti eri. Io so che la mia fidanzata mi vuole molto bene e il mio avvocato mi vuole molto bene per il resto non credo a quasi nessuno. Lui voleva qualcosa che io non potevo dargli. Da Lele ho rubato molto sono grato di averlo incontrato. ho rbato a lui i contatti, le notizie, le persone, il lavoro. Nel senso che ho preso».

Fabrizio Corona a Domenica In, chi è l'ex “Re dei paparazzi”? La malattia del figlio, la fidanzata e il presunto "matrimonio" con Giacomo Urtis

Mara Venier lo gela

Ma Mara chiede: «Perchè lo hai abbandonato?»

Fabrizio spara a zero sul mondo dello spettacolo: «Perché questo è il mondo in cui viviamo noi»

La conduttrice non ci sta: «Tu hai una visione scellerata vuol dire che stai ancora male, questa è la tua realtà perchè io non posso credere sia così».