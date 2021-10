Expo Dubai: alla Biennale nasce un centro di ricerca arti contemporanee

Alla Biennale di Venezia nasce il Centro Internazionale della Ricerca sulle Arti Contemporanee e l'avvio del primo progetto di ricerca in collaborazione con Università e Istituti di alta formazione. L'annucio è arrivato durante la settimana inaugurale di Expo Dubai 2020 e nel contesto delle attività del Padiglione Italia.

Il progetto di ricerca nasce dal potenziamento delle attività dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), già impegnato nella ristrutturazione di una nuova sede all'interno dell'Arsenale, contigua agli spazi delle Mostre e alla Biblioteca dei Giardini. Il bacino di partenza consiste nei materiali custoditi nell'Archivio Storico, in continua espansione non solo per le attività proprie della Biennale ma anche per l'acquisizione di fondi terzi. La «Mappa Geopolitica degli artisti che hanno partecipato alle Biennali negli ultimi 20 anni, dal 1999 al 2020» è il titolo della ricerca che vedrà al lavoro studenti e docenti di Iulm - Libera Università di Lingue e Comunicazione, Sapienza Università di Roma, Università Iuav di Venezia, Università Cà Foscari Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia e Conservatorio di Musica Benedetto Marcello Venezia. Obiettivo finale è la definizione di una raccolta ordinata di dati condivisa che consenta ai ricercatori di comunicare e di ampliare i confini dei loro studi.

Nell'ambito di questo nuovo progetto La Biennale di Venezia, produttrice di Esposizioni, Mostre e Festival Internazionali di Arte, Architettura, Cinema, Danza, Musica e Teatro, ha intenzione di dilatare il dialogo fra i curatori dei diversi Dipartimenti sui temi e i contenuti che hanno attraversato la storia della Biennale dalla sua fondazione ad oggi. In parallelo, La Biennale si pone l'obiettivo di sviluppare attività di studio su un duplice binario: quello della ricerca pura che parte dalla ricostruzione storica e quello che indaga l'influenza nel vivere civile che lo sviluppo delle arti può produrre.

Gli studenti selezionati da ogni università e istituto, parteciperanno a workshop della durata di tre mesi, uno di questi all'interno dell'Archivio della Biennale, secondo un programma concordato. La Biennale di Venezia, impegnata in modo attivo e concreto nella sfida epocale del contrasto al cambiamento climatico e della transizione ecologica, ha già avviato un «Carbon Management Plan», ovvero un percorso di «neutralità carbonica» delle proprie attività, raggiunto quest'anno per la 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e impostato per tutte le prossime edizioni delle sue attività e iniziative.