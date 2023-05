Eurovision Song Contest, Chiara Ferragni e Fedez "spingono" Marco Mengoni: «Votate 11». Poi la curiosità...

Eurovision Song Contest finalissima al via. E i Ferragnez invitano i loro follower a votare per Marco Mengoni prima di svelare una curiosità: «Oggi siamo nello stesso posto in cui eravamo due anni fa quando hanno vinto i Maneskin».

Chiara Ferragni e il marito Fedez sono in vacanza sul Lago di Garda nella sponda lombarda insieme ai figli Leone e Vittoria e poco prima dell'inizio della finalissima di oggi, 13 maggio, la coppia ha fatto una stories su Instagram per sostenere il cantante in gara per l'Italia con il codice 11. «Un grandissimo in bocca al lupo a Marco - hanno detto - Il codice è l'11. Forza Marco, spacca tutto».

Sul palco dell'Eurovision Song Contest 2023 di Liverpool, Mengoni ha portato la canzone con cui ha vinto il festival di Sanremo condotto proprio dalla Ferragni.