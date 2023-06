L'Eredità, Flavio Insinna saluta commosso i telespettatori: addio al programma di Rai 1, al suo posto Pino Insegno

Flavio Insinna è sicuramente uno dei conduttori italiani più amati in assoluto, grazie alla sua spigliatezza, ironia e simpatia. Il presentatore romano è al timone del quiz show L'Eredità, ormai da diversi anni: era, infatti, il 2018 quando prese il posto di un compianto Fabrizio Frizzi. La sua avventura all'interno del programma che precede il TG1 è, però, arrivata al termine ed ecco che proprio stasera, domenica 18 giugno, Flavio ha salutato i suoi fedeli telespettatori.

Il nome del suo sostituto sarebbe già certo.

I saluti commossi di Flavio Insinna

L'avventura di Flavio Insinna all'Eredità è giunta al termine dopo cinque anni nei quali il conduttore ha intrattenuto i milioni di telespettatori che lo seguivano molto appasionatamente. In questo periodo, però, in Rai stanno avvenendo dei cambiamenti importanti a livello organizzativo, ed ecco, quindi, che hanno toccato anche il presentatore. «Ringraziare è un obbligo dell’anima, del cuore – ha detto Insinna prima della Ghigliottina finale – con la voglia di ringraziare la Rai, chi mi ha voluto, Banijay e le nostre produzioni, le nostre case, le nostre famiglie, mamma Rai, mamma Banijay, tutte le squadre, grandi, piccini, le signore, le ragazze, i ragazzi, tutti, davvero».

«È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione. Vorrei solo dirvi: sembra mille anni fa i Mondiali di calcio, le puntate medie, lunghe, corte, storte, rigori, e voi c’eravate sempre. La guerra che c’è ancora e voi c’eravate sempre. Emergenze di tutti i tipi, la vostra generosità e voi ci siete stati sempre e ci siete sempre», ha detto ancora il conduttore, visibilmente emozionato.

«Quindi io ringrazio tutte, tutti quelli che rendono possibile L’Eredità e il grazie gigante è quello per voi. Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità, la mia eredità siete voi. La vostra voglia di essere qua, comunque, sempre, con la piaggia, con il sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, la fedeltà, l’amicizia, la voglia di giocare, di partecipare tutti insieme», ha proseguito il conduttore. Poi ha concluso: «Se mi dovessero chiedere “ma qual è la tua eredità?” è quella frase là, quella bellissima: “Flavio, tu ceni a casa mia”. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore».

Insinna ha, poi, ricordato l'appuntamento estivo con Reazione a Catena, condotto dal collega Marco Liorni. Ma, quindi, chi prederà il suo posto al timone dell'Eredità?

Il sostituto di Flavio Insinna

L'Eredità, come del resto ogni anno, si fermerà per la pausa estiva e il quiz show condotto da Marco Liorni andrà avanti fino alla fine del 2023. Poi, a gennaio, il programma appena lasciato da Flavio Insinna avrà un nuovo conduttore: Pino Insegno che è pronto a mettersi al comando del gioco lasciatogli dal collega.