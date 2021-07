Ennio Morricone a un anno dalla morte, l'omaggio della Banda della Polizia locale di Roma Capitale

A un anno dalla scomparsa del Maestro Ennio Morricone, La Banda della Polizia locale di Roma Capitale composta da sessanta musicisti e diretti dal Maestro Andrea Monaldi ha deciso di omaggiare il compositore con un evento musicale che si terrà il 4 luglio alle 20:30 presso la Kermess “Lungo il Tevere…Roma”.

Non è difficile capire, quanto in questo anno il grande Maestro sia mancato al pubblico: amato in tutto il mondo per la sua musica e le sue indimenticabili colonne sonore, ha fatto la storia della musica nel cinema e nel mondo. Due Premi Oscar, tre Golden Globe, sei Bafta, dieci David di Donatello – e la lista è ancora lunghissima -, è stato il compositore più acclamato del nostro secolo. L’appuntamento per questo Amarcord è presso la scalinata di Ponte Garibaldi, per accedere alla Kermesse “Lungo il tevere di..Roma”, nota location dell’estate romana, organizzata dall’associazione culturale La Vela D’Oro, che per tutta l’estate proporrà una serie eventi culturali, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dalle normative anti Covid. Gli artisti riprodurranno anche l’esecuzione di altri illustri personaggi come Nino Rota e Armando Trovajoli, in memoria del Grande Maestro. Un momento di cultura e di ricordo, sulle note delle canzoni più iconiche del repertorio del compianto compositore. In merito agli altri appuntamenti da non perdere, l’estate “lungo il Tevere” sarà densa di spettacoli: seguiranno il Festival di improvvisazione teatrale “R’Estate qui” di Silvia Merola, lo “Ius Arte Libri”, percorsi giuridico-artistici per uomini di valore ideati dall’Associazione IUSgustando, “Appuntamento culturale e sociale” con l’associazione Settimo Continente, “Artisti sotto il ponte” ideato dall’organizzazione Salotto Tevere e i momenti jazz con la Emmet Ray Manouche Orkestra. Non ci resta che iniziare a viverci quest’estate romana, tra drink rinfrescanti, cultura, arte e storia nella memorabile cornice della città eterna.