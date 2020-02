Elettra Lamborghini twerka all'Ariston, è la prima volta. Social in delirio: «L'ha fatto davvero»

È di Elettra Lamborghini quello che può essere considerato il primo "twerk" della storia del Festival di Sanremo. La giovane ereditiera ha portato sul palco dell'Ariston il brano "Musica (e il resto scompare)", avvolgendo il teatro in un ritmo latino e sensuale. Nonostante la grande emozione - sottolineata anche da Amadeus e Fiorello a fine esibizione - Elettra Lamborghini ha "twerkato" di fronte al pubblico dell'Ariston.

Ma a dispetto della sfrontatezza mostrata sul palco, la bolognese classe '94 era in realtà molto agitata, come sottolineato in uno schietto tweet del pomeriggio: «Mi sto ca..... addosso». Il twerk della Lamborghini è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico più giovane, letteralmente in delirio sui social con centinaia di post, meme e gif a lei dedicati: «L'ha fatto davvero»; «pazzesca»; «la queen del twerk».

Mi sto cacando addosso. — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 5, 2020

