Eleonora Brigliadori fuori da Pechino Express per le frasi choc contro la Toffa. Lei: «Polemiche infondate»

di Ida Di Grazia

"A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signoraha deciso di non far partecipare la stessa al programma". La nota diffusa dall'ufficio stampa Rai mette fine alle polemiche degli ultimi giorni scatenate dalla stessa ex attrice pubblicando un commento choc contro(ovvero che l'origine delle malattie è legata a traumi o conflitti non risolti) e contro la chemioterapia, la Brigliatori aveva scritto su Facebook: «Chi è causa del suo mal - facedo riferimento alla Toffa - pianga se stesso, il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza».contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast»."Nonostante le violente polemiche che si sono scatenate sul Web, da qualche giorno a questa parte, e che sono totalmente inappropriate ed infondate comunico che mi presenterò regolarmente e contrattualmente, insieme a mio figlio Gabriele, nel luogo prefissato e comunicatoci, già da tempo, quale punto di raduno per la partenza del programma televisivo Pechino Express. Nel corso del programma stesso avrò modo di chiarire che non ho inteso offendere nessuno ma esprimere il mio parere, ben conosciuto, per altro, su di una materia così delicata".