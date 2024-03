Eleonora Abbagnato, stasera su Rai 3 il docufilm dedicato all'Étoile: chi è? Età, la carriera, i genitori, la vita privata, i figli e le minacce di morte

Passato, presente e futuro legati da un sogno: è questo il percorso raccontato in Una stella che Danza, il docufilm dedicato a Eleonora Abbagnato che sarà trasmesso stasera in tv, venerdì 29 marzo, su Rai 3. Diretto da Irish Braschi, "Eleonora Abbagnato - Una stella che danza" è un viaggio ricco di emozioni che mostra la potenza e la fatica della danza attraverso la storia di una delle più importanti icone del ballo, étoile dell’Opéra di Parigi e oggi direttrice del corpo di ballo e della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

Eleonora Abbagnato, stasera in tv “Una stella che Danza” il docufilm dedicato all'Étoile: nello spettacolo recita anche la figlia Julia

Eleonora Abbagnato chi è

Eleonora Abbagnato è una ballerina e attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina è la moglie di Federico Balzaretti ed è un vero e proprio successo italiano.

Eleonora Abbagnato è nata a Palermo il 30 giugno del 1978 (ha 46 anni). Ha esordito in televisione a 12 anni quando ha ballato in diretta in un programma condotto da Pippo Baudo. A soli 12 anni, Eleonora si è trasferita a Montecarlo: qui ha studiato nella scuola di Marika Bresobrasova e nello stesso anno ha vinto il DanzaEuropa.

“Se potessi dirti addio” è la nuova fiction di Canale 5, chi è la protagonista Anna Safroncik? Età, carriera, vita privata, Miss Italia e origini

La carriera

A 13 anni è già in tournée fra Marsiglia e Parigi, e viene ammessa come borsista all’Ecole de Danse dell’Opéra di Parigi. Si è diplomata nel 1996 ed è entrata nel corpo di ballo dell’Opéra. Parallelamente alla carriera da étoile, nel 2007 ha esordito come attrice in un film di Ficarra e Picone. Dal maggio 2015 Eleonora è la direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Le minacce

Dal 2015 l'etoile è direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma. «All’Opera di Roma ho ricevuto lettere anonime - ha rivelato -. Poi ho avuto minacce di morte nei giorni in cui, usando dell’acido, bruciarono la faccia del direttore del Bolshoi. Non ero a Mosca ma ne rimasi emotivamente provata. Quando ero étoile a Parigi arrivò una lettera che diceva: liberiamoci della mafiosa siciliana». raccontà al Corriere

La tv

Nel 2005 partecipa allo spettacolo di Ficarra e Picone Ma chi ce lo doveva dire? e nel 2007 esordisce al cinema come attrice nel film dei due comici siciliani Il 7 e l’8. Lo stesso anno partecipa come ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Nel 2009 affianca Paolo Bonolis e Luca Laurenti durante la conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo. Nel 2009 Rizzoli pubblica il suo libro autobiografico Un angelo sulle punte. Nel 2013 sostituisce Miguel Bosé come capo della squadra blu nell’edizione di Amici di Maria De Filippi di quell’anno. Lo stesso anno il fotografo Massimo Gatti la ritrae e gli scatti vanno a comporre un libro totalmente a lei dedicato.

La vita privata

Nel 2010 conosce Federico Balzaretti, allora giocatore del Palermo e attualmente dirigente della Roma. È il loro parrucchiere a presentarli pensando che i due possano avere qualcosa in comune. La coppia si sposa il 13 giugno del 2011 nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Nel 2012 Eleonora è diventata madre di Julia e nel 2015 di Gabriel.

Prima di conoscere Eleonora Abbagnato, Balzaretti ha due figlie da una precedente relazione, Lucrezia e Ginevra, che ora vivono a Roma con lui, Abbagnato e i loro figli in una grande famiglia allargata.

Le figlie del marito

Eleonora Vive a Roma. Con lei ci sono pure le due figlie che Federico Balzaretti ha avuto nel primo matrimonio. Lucrezia ha 18 anni e Ginevra 15. «Di Lucrezia e Ginevra non sono la mamma ma le ho cresciute io - ha detto Eleonora Abbagnato -. E' una storia particolare, Federico ha avuto l’affidamento esclusivo. La loro mamma biologica? Aveva altro da fare. Le amo, è come se fossero figlie mie. Ma se non studiano mi arrabbio, se si comportano male le sgrido e tolgo il cellulare. La piccola mi chiama mamma, la grande mi chiama Ele. Aveva un anno e mezzo quando l’ho vista la prima volta».

Il regime alimentare

In un’intervista a Ok salute e benessere del 2018 la ballerina ha raccontato del proprio regime alimentare. A colazione mangia del pane nero tostato con marmellata accompagnato da un irrinunciabile caffè. Le capita spesso di saltare il pranzo ma quando può si concede un piatto di pasta spaziando tra carbonara, amatriciana, pesto o norma, il tutto seguito da un secondo leggero accompagnato da verdure. Non ama molto i dolci.