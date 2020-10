Domenica In, Yari Carrisi e Thea Crudi a Mara Venier: «Ti abbiamo portato un regalo». E spunta Romina Power

Il figlio di Al Bano, Yari Carrisi e la fidanzata Thea Crudi ospiti insieme a Romina Power nello studio di Domenica In. Il figlio d'arte doveva presentare a Mara Venier la nuova fidanzata, l'artista esperta di meditazione Thea Crudi e inizialmente la presenza di mamma Romina non era prevista. I due hanno pensato di organizzare una sorpresa per la "padrona di casa", portando in studio anche lei. «Ti abbiamo portato un regalo», e da dietro le quinte appare la cantante. Yari ha poi raccontato come si sono conosciuti lui e Thea, con cui negli ultimi mesi aveva formato un duo musicale ed erano partiti per una piccola tournee. Anche Al Bano si era detto molto felice di vedere suo figlio innamorato e Romina ha detto che con la nuora ha un rapporto magnifico. A far conoscere i due sarebbe stata proprio la mamma che avrebbe convinto Yari ad incontrarla ad un concerto.

Chi è Thea, la fidanzata di Yari Carrisi

Thea Crudi è originaria di Cattolica, in Emilia Romagna, e si definisce un’ “artista multidimensionale”, un tipo di professione new age. È molto attiva sui social dove pubblica video in cui spiega la meditazione e video delle sue performance assieme a Yari. Si definisce anche una “cantante olistica italo finlandese”, che si è formata a livello internazionale sul jazz.

