Domenica In, Federico Fashion Style gay? Guillermo Mariotto: «Chiedetelo a me»

È iniziata un'altra domenica con Mara Venier. Ospiti del primo blocco di Domenica In ci sono in concorrenti ancora in gara a Ballando con le Stelle. Federico Fashion Style ieri ha conquistato il pubblico. Una rumba tutte piume di struzzo e accessori che ha preso voti altissimi. L'esibizione è piaciuta ma oggi in puntata si torna a parlare della sessualità di federico. «Ma ti pare che perchè uno mette pailettes vuol dire che è gay?». E poi però la domanda viene fatta a Guillermo Mariotto. «Mara vuoi fare la stessa domanda a me? Vuoi che ora faccia io coming out?». Il giudice ci scherza su e lo studio comincia a ridere. La padrona di casa non si lascia sfuggire l'occasione. «Certo che lo voglio sapere». Mariotto non aspettava altro. «E da mo'... c'era bisogno di dirlo? Io ringrazio Dio ogni giorno per come sono».

Ballando con le Stelle, Federico Fashion Style provoca: «Selvaggia Lucarelli vuole venire con me». Ecco la risposta della giurata

Domenica In, Federico lancia la proposta a Selvaggia

Si affronta poi ovviamente il tema Selvaggia Lucarelli. La giurata ha criticato più e più volte l'hairstylist. Troppo arrogante, troppo prima donna, troppo costruito. Questo e molto di più pensa la giornalista del vip. Ma Federico ha la sua idea: «A Selvaggia piaccio io. Per forza. E ieri l'ho provocata e lei ha accettato». Si torna quindi al momento in cui ieri Federico ha detto che è certo che «la Lucarelli vuole venire a letto con me». E Selvaggia stavolta ha accettato. «Io sto prendendo gli integratori per prepararmi all'incontro. E ve lo dico l'ultima puntata ballo io con lei nel letto».