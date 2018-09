Domenica In batte (ancora) Domenica Live, ma la D'Urso non ci sta: «Ecco la verità»

di Alessia Strinati

incassa un altronella, ma non sembra accettare la sconfitta. Le due nemiche-amiche della Domenica si sono sfidate con la seconda puntata dei loro programmi e anche ieri la sfida è stata vinta dasu Rai 1 che ha battutoNel corso del pomeriggio ci sono stati vari picchi e variazioni della curva di ascolto, tanto che Barbara D'Urso ha tenuto a precisare sul suo profilo Instagram la lettura dei dati. In un video, che definisce "video verità" mostra la curva di ascolti, dicendo che il picco di Domenica In c'è stato in un momento in cui la sua trasmissione non va ancora in onda, e che nel finale della trasmissione, quando però Mara Venier non è più al timone del programma, Domenica Live è salita.«Ieri Domenica Live ha preso la curva di Canale5 alle 14 al 9% di share e l’ha portata al 20% di share diventando prima rete!!! Ed era ancora un weekend estivo!!! I NOSTRI ascolti salgono rispetto a domenica scorsa!!! Vi amooooooooooooo!!!!!» , scrive Barbara come didascalia al video e una serie di hashtag sembrano nascondere una velata polemica: «#onestà #nonostanteildivarioiniziale#cechiscendecechisale #contuttalanostraamatapubblicità #anchecolcaldo».Dati auditel alla mano però non sembra esserci stata di fatto una vittoria per Canale 5 che ha perso la sfida con la rete competitor. Tutto merito della zia Mara, indiscussa signora della domenica per anni, che è tornata con grande piacere del pubblico che la premia già da due domeniche. Che Carmelita non sappia accettare la sconfitta #colcuore? Che abbia bisogno dei Rodriguez realmente per fare il suo 22% quest'anno? La stagione è appena iniziata.