Ascolta il fuori onda

Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità) diffuso poi sul web da vermi come lei. Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) 16 marzo 2018

anche i tuoi commenti fuori onda su Diletta Leotta.....per niente sessisti... — valebianconero (@valebianconero1) 16 marzo 2018

Sentire certe porcate su Diletta Leotta mi fanno sentire male proprio come donna — Lidia (@ciaolavigne) 16 marzo 2018

Cari dirigenti @SkySport anche alla luce dei recenti quanto ruvidi e maleducati apprezzamenti rivolti alla signorina Leotta da vs colleghi vi suggerisco di promuoverla alla conduzione della trasmissione attualmente gestita dalla sig.ra D'Amico. Sono sicuro che il pubblico gradirà — Hrundi V. Bakshi (@bakshihrundi1) 16 marzo 2018

Nella primissima mattinata di oggi, alcuni ospiti ditv locale legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, si sono lasciati andare ad alcune considerazioni “hard” su, la giornalista diche conduce ormai da qualche anno gli speciali sulla Serie B: il video ha già fatto il giro di Twitter.Considerazioni a dir poco irripetibili, che hanno ovviamente come argomento principale le foto e i video "rubati" dal cellulare della Leotta due anni fa,che fece parlare tutta Italia e che mise fortemente in difficoltà la bella e brava giornalista della tv satellitare. «È una mai***a, le piace il c***», dice elegantemente uno dei giornalisti in studio.Dopo la diffusione del video, il direttoreha postato un tweet di scuse nei confronti di Diletta. «Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell’emissionista (in diretta c’era pubblicità) - scrive, in risposta all'utente che ha postato su Twitter il filmato - Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata».